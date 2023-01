Nem csak a külseje az egyetlen ok, ami miatt nincs kibékülve exe új párjával.

A semmiből érkezett pénteken a hír, miszerint két hónappal a válása után újra házasember lett Kanye Westből, aki feleségül vette Bianca Censori nevű barátnőjét. A frigy titokban, szűk körben köttetett, de a dolog azért is különösen érdekes, mert amerikai bulvárlapok szerint nem lett kitöltve minden szükséges hivatalos irat, így igazából jogilag mégsem lettek férj és feleség. Ennek ellenére a szerelmesek lelkesen hordják karikagyűrűjüket, sőt nemrég nászútra is utaztak Utahba.

West és Censori kapcsolata vagy nagyon friss, vagy nagyon jól sikerült megóvniuk magánéletüket a nyilvánosságtól, mert egyelőre senki sem tudja megmondani, pontosan mióta is alkotnak egy párt. Az azonban biztos, hogy a West márkájánál 2020 óta dolgozó Censorival már a rapper korábbi neje, Kim Kardashian is találkozott. Egy ismerőse szerint Kardashian eddig is kifejezetten megvetette a hölgyet, minden különösebb ok nélkül.

„Kim utálja őt” – mondta a Page Sixnek a forrás, aki szerint lehet, hogy a négygyermekes anyuka előre sejtette, hogy Censori és West közt megvan a kémia. Vagy egy ennél jóval egyszerűbb mozgatórugó áll a dolog mögött:

„Szép lány. És Kim gyűlöli a szép lányokat.”