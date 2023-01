Tom Hanks hihetetlen hollywoodi karriert futott be az évtizedek során, és alakításaiért elképesztő díjakat gyűjtött be, köztük hét Emmy-díjat és négy Golden Globe-ot, most azonban csaknem makulátlan hírnevén csorba esett. A 66 éves színészt jelölték ugyanis az Arany Málna-díjra a legrosszabb színész és legrosszabb mellékszereplő kategóriákban. Az évente megrendezésre kerülő esemény célja, hogy "elismerje" és megünnepelje azokat a filmeket és alakításokat, amelyek rossz okokból keltették fel a nagyérdemű figyelmét.

Az Oscar-gála egyfajta „undok rokona” idén is megpróbál méltó helyet találni az előző év nem túl lenyűgöző filmes pillanatainak. Hanks szerencsétlenségére a 2022-es listán háromszor is említést érdemelt két különböző projektért. Rögtön kettő az Elvis-filmben Tom Parker ezredes szerepéért járt (a másikat a szerepéhez viselt maszk miatt kapta), míg a harmadik jelölés a Disney új Pinokkiócímű filmjéért kapta, ahol Geppetto kevésbé emlékezetes szerepét alakította a mese élőszereplős változatában.

Fotó: Juan Naharro Gimenez / Getty Images Hungary

(via Ladbible)