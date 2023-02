Szerinte természetes, hogy az ember javítani szeretne a róla készült, az előnytelen fotókon.

Hatalmasat ment nem csak a hazai-, de a külföldi közösségi platformokon is Frostner Csenge és Hajdú Péter közös fotójának története, ami mindkét fél Instagram oldalára kikerült, csakhogy kissé eltérő verzióban: a műsorvezető és a TikTok-sztár is rájavított retussal ugyanis saját arcára.

Ezt Hajdú Péter nem is tagadja, aki a Reggeli hétfői adásában elismerte, nem csak most, de egyébként is használja rendszeresen a FaceApp-ot.

„Ezzel mi a baj? Persze, hogy használom. Én kötelezővé tenném. Ronda képet senki ne posztoljon magáról” – jelentette ki a műsorvezető, aki elárulta, kisgyermekes apukaként mostanában gyakran karikás a szeme, fáradt az arca, egy-egy kevésbé előnyös szögből lekapott fotó pedig csak ront a helyzeten.

„Ha ilyenkor csinálnak egy fotót, ki az, aki nem retusálja? Elmész egy fotózásra, ott is nyilván. Van egy képed magadról, hogy nézel ki, és hogyha annál rosszabbul sikerül egy fotó, akkor megpróbálod valahol korrigálni. Van ez az applikáció, tök jó, egy gombot kell megnyomni.”

A tévés már a plasztikai műtéten is elgondolkodott, illetve a szerkesztési receptjét is elárulta:

„Hollywood, egy, kettő, három, négy, az egyik nagyon durva, de nem ennyire” - mesélte Hajdú, akinek a műsor stábtagjai is retusálták egy friss képét, de a bébifilterrel ellátott fotó azért már szerinte is kicsit erősre sikeredett.