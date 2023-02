Március 24-én érkezik a mozikba végre Keanu Reeves akciófilmjének negyedik felvonása, amihez egy exkluzív új plakátot is kaptunk.

Fotó: Instagram

Az IGNFanFest alkalmából további újdonságok érkeznek majd a várva várt John Wick 4-hez, addig is be kell érnünk az új poszterrel, amin az Eiffel-torony is szerepet kapott.

Továbbá kiderült, hogy a negyedik rész játékideje meglehetősen hosszú, 2 óra 49 perc lesz, ami az összes eddigi epizódot túlszárnyalja, így érdemes lesz előtte elmenni a mosdóba.