Rebootolják a 70-es évek legendás sorozatát.

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint hivatalosan is zöld utat kapott a női Starsky és Hutch, csak ezúttal Sasha Starksy és Nicole Hutchinsonnak hívják majd őket, de továbbra is kétbalkezes bűnüldözők lesznek, akik azon fognak dolgozni, hogy megtalálják azt, aki börtönbe juttatta az apáikat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy kik alakítják majd a legendás duó női verzióit, de az biztos, hogy a jelenben fog játszódni. Az eredeti Starsky és Hutch 1975 és 1979 között készült, 2004-ben pedig Ben Stiller és Owen Wilson főszereplésével egy akció-vígjátékot is mozikba küldtek.