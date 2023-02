Anne Hathaway vagy páratlanul jó génekkel rendelkezik, vagy valóban megtalálta az örök fiatalság bájitalát, a 40 éves színésznő ugyanis napról napra elkápráztatja rajongóit, olyan szenzációs formában van.

Nemrég szelfijén ámult a világ, amelyen alig néz ki 25-nél többnek, legutóbb pedig Berlini Filmfesztiválon lopta el a show-t, ahová egy hosszú, áttetsző Valentino ruhában érkezett, hozzá pedig fekete bőrkesztyűt és magassarkút húzott, így nem csoda hát, hogy minden szem rá szegeződött az eseményen.

7 Galéria: Anne Hathaway áttetsző ruhában lopta el a show-t a Berlini Filmfesztiválon Fotó: picture alliance / Getty Images

Hathaway mellett többek közt feltűnt a vörörs szőnyegen új filmjének két másik főszereplője, a Trónok harcából ismert Peter Dinklage, illetve Marisa Tomei is – az ő szerelmi háromszögüket láthatják a nézők a She Came to Me című, frissen bemutatott romantikus vígjátékban.