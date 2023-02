A Disney Parks bejelentette, hogy színpadra viszik a Marvel legnagyobb hőseit.

Fotó: Instagram

Kezdetben csak a Sólyomszem-sorozat egyik poénjának indult, most viszont tényleg megvalósul a Rogers: The Musical, ami a Bosszúállók történetét mutatja be zenés formátumban.

A DisneyPlus-on megtekinthető sorozatban többször is felbukkan, illetve jeleneteket is láthatunk a musicalből, ami hamarosan a valóságban is megtekinthető lesz.