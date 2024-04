Fotó: Kaszás Tamás / Index

Május 5-én elstartol a ValóVilág 12. évada, melyben újabb villalakók veszik birtokba az ikonikus luxusbörtönt. A hétvégén az RTL-es reality korábbi évadának játékosa, VV Merci már bepillantást engedett a nézőknek a megújult külsejű villába, ami ezúttal egy hatalmas medencét is kapott. Most az is kiderült, hogy a visszatérő Puskás-Dallos Peti mellett Megyeri Csilla lesz az új szezon műsorvezető-párosa.

A Sztárboxban is feltűnő influenszer közösségi oldalán jelentette be, hogy pontosan hét év telt el azóta, amióta tévéműsort vezethetett, és most újra megadatott neki.

Örömmel és ugyanakkor izgatottan tudatom veletek, hogy 7 év után ismét képernyőn leszek, és nem mint szereplő, hanem mint a ValóVilág egyik műsorvezetője. Hálásan köszönöm az RTL-nek, hogy bizalmat szavaztak nekem – ígérem, hogy mindent beleadok. Ez a végzettségem és ez a »szerelmem«... 7 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra »találkozzunk«. Remélem, hogy sokáig együtt maradunk majd

– olvasható Megyeri Instagram-bejegyezésében.