Nem éppen hétköznapi módon várja Békefi Viktóriával közös lányuk születését a korábban az X-Faktorban és a Sztárban Sztár leszek! című műsorban is feltűnt énekes, Feng Ya Ou, aki a gyerekszoba kialakítása mellett a ringben készül az új családtag érkezésére.

Az előadó ugyanis a Prémium Médiaválogatott tagjaként az idehaza rendkívül sikeres muaythai-harcostól, Tóth „Vörös Skorpió” Csabától és idősebb Tóth Csabától vett leckét, akik koránt sem bántak vele kesztyűs kézzel.

Ugyan most csak játszottunk, de nem baj, hogyha az ember megtanul tudatosan mozogni. Azzal viccelődtünk, hogy amikor jönnek majd az udvarlók a kislányomhoz, akkor a garázsban bokszzsákkal és haverokkal várom majd őket, mint a filmes jelenetekben. Persze nem kell, hogy tettlegességig fajuljon a dolog, elég, ha nálam lesznek haverok és kicsikét én is zsákolgatok, így talán távol tartom azokat a fiúkat, akik nem gondolják komolyan a szándékot. De ez tényleg csak vicc, nyilván erre nemfog sor kerülni

– mondta az edzést követően az énekes.

A küzdősportok egyébként nem állnak távol az énekestől, gyerekkorában több mindent is kipróbált, ám végül a zene iránti szeretete győzött.

Karatéztam és wing tsun kung fuztam is, ez azért most is látszott néhány mozdulatomon, valamint kick-boksz edzésekre is jártam, azonban még nagyon kisgyerek voltam ekkor. Noha nagy szerelem volt a küzdősport, hamar kiderült, hogy a zenei vonal érdekel igazán