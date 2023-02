Ahogy mi is megírtuk, Kulcsár Edina és G.w.M a hétvége folyamán titokban összeházasodtak, hogy szerelmük beteljesedjen még azelőtt, hogy megszületne első közös gyermekük.

Egybekelésüket csak egyetlen képpel és egy rövid szöveggel jelentették be a nyilvánosságnak. Ebben a rapper azt írta, soha nem gondolta volna, hogy megnősül, de most, hogy megtörtént, Kulcsár Edina lesz az első és egyben utolsó felesége is az életében. A poszt alatt többen sem bírták megállni, hogy ne tegyék szóvá, miszerint korábban már az exének, Nagy Melanie-nak is házasságot ígért, de mégis elhagyta.

Az esküvő soha nem volt a saját terveimben, aztán elkezdett vele nyomasztani édesanyám, hogy szeretné, ha megesküdnék a tradíciók miatt, ennek hatására pedig megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér, vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát, azóta van egy Merci autója, és az esküvő sem jött többet szóba

– mondta G.w.M gyermekei édesanyjával kapcsolatban. Úgy tűnik, nem kellett sokat várni az érintett reakciójára sem, aki Instagram-történetében egy valóban frappáns válasszal vágott vissza, amit a Blikk szúrt ki. A sztoriban a fekete luxusautó képe látható, amelyet a következő szöveggel eladásra kínált:

Mercivel (Mercedes Benz Cla) úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk… Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett! Más a szeretetnyelvünk… Megfelelő új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott (71.000 km), megkímélt állapotban (évjárat: 2017)

– olvasható Nagy Melanie leírásában.