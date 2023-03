Közösségi oldalán hálálkodott rajongóinak a nemzetközi sikerért.

Fotó: Instagram

Megannyi (köztük hazai) híresség után a napokban Molnár Anikó is úgy döntött, OnlyFans-profilt hoz létre, ahol merész fotókat mutat magáról előfizetőinek. Molnár a jelek szerint jól ráérzett, hogy kereslet lenne tartalmaira, nemrég ugyanis arról számolt be egy Instagram-bejegyzésben, hogy már nemzetközi szinten is sikeresnek számít az oldala.

Eszméletlenül hálás vagyok nektek, hogy a csapatommal alig 10 nap alatt elértük azt, hogy világszinten beletartozok a tartalomgyártók TOP 1,1%-ba! Hihetetlen, hogy ilyen magas elérést tudtunk generálni ilyen kevés idő alatt! Ez nem mást jelent, minthogy a világ összes OF-tartalomgyártója közül a felső 1%-ban vagyok! Köszönöm nektek és a csapatomnak!

– hálálkodott Molnár, aki meg is mutatta az OnlyFanstől kapott, népszerűségét elismerő értesítést.