Pedro Pascal szerint nem ez az igaz út.

Fotó: Instagram

A The Mandalorian és a The Last of Us sztárja a The Graham Norton Show-ban vendégeskedett, ahol elárulta, hogy nem hajlandó a fejvadász hangján beszélni a rajongókhoz, különösen nem a gyerekekhez, mert szerinte vállalhatatlan.

„Egyszer megpróbáltam, de nagyon illetlenül hangzott, mert ez a lihegős, dörmögő hang inkább a hálószobába való. Nem működik” – mondta Pascal, aki nemrég azt is elárulta, hogy a sisakban kb. semmit sem lát a forgatás közben.