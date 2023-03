Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Jennifer Lopez újabb nagyszabású együttműködést jelentett be az Instagram-oldalán, az énekesnő ezúttal ugyanis az olasz Intimissimi 2023-as tavaszi és nyári kampányának globális nagykövete lett. JLo-ról a márka új selyem fehérneműjében készültek fantasztikus képek, amely kollekcióban a nőiesség megélését, a magabiztosságot és önelfogadást hirdeti. A popsztár mindezek megtestesítője, és most elképesztő alakját meg is mutatta követőinek.