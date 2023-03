Sarah Jessica Parkert és John Corbettet látták közösen forgatni New Yorkban az És egyszer csak... egyik jelenetének forgatása közben, amint megölelték egymást. Az 57 éves Sarah Jessica, aki az HBO sorozatának második évadát forgatja, és az Emmy-győztes színésznő pedig rendkívül elegánsan nézett ki az élénk rózsaszín-fekete mintás ruhájában. A színésznő, aki a Szex és New York folytatásában Carrie Bradshaw szerepét alakította újra láthatóan ismét emlékezetes pillanatokat fog okozni a széria rajongóinak. Sőt, vélhetően már nem is kell sokat várniuk, ugyanis a premierre valamikor 2023 nyarán kerülhet sor.

5 Galéria: Sarah Jessica Parker az És egyszer csak.. forgatásán Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto