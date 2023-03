Ezek az imádnivaló felvételek azt mutatják, ahogy egy fiatal elefánt élete legfelhőtlenebb pillanatait éli meg, miközben belefeledkezve játszik az iszapos vízben. Az egyik képen az látható, ahogy a bébielefánt belegázol az iszapba, és az ormányával fröcskölve játszik a vízben, miközben a természet naptejével bevonja magát.

Az afrikai elefántok akár három és fél méter magasra is megnőhetnek, és hét tonnát is nyomhatnak. Az ormányukban akár 150 ezer izom is található, amelyek a növekedés során fejlődnek, a kicsiknek pedig eleinte alig van uralmuk az ormányuk felett.

Ezeket a képeket Antonio S. Chamorro természetfotós készítette a namíbiai vadrezervátumban.

„Dél volt, így nagyon meleg – mondta Antonio. – Az elefántcsaládok általában a vízlelő helyekre mennek, hogy felfrissüljenek. Vízzel és sárral védik a bőrüket a naptól és a rovaroktól. Amikor megérkeztünk a lelőhelyhez, épp egy elefántcsalád volt a vízben. A fiatalabbak boldogan játszottak. Az elefánt ereje miatt a víz mindenhová fröccsent. Megbabonázó látványt nyújtott.”