Az ÉNB egykori szereplője nem tartja hitelesnek a fiatalok szerelmi bélyegét.

3,5 hónap ismeretség és egy hónapnyi járás után közös tetoválást varratott nemrég a ValóVilág 11 szerelmespárja, VV Márió és VV Lissza. A fiatalok egymás keresztnevének a kezdőbetűjét viselik immáron a bőrükön, méghozzá egy elég intim helyen, az ágyékukon.

„Azért ezt a helyet választottam, hogy ha esetleg bárki odatévedne, akkor lássák, hogy foglalt” – kezdte a lány a Reggeli műsor egyik vendégeként.

A szintén meghívott Farkas Alexa, az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője szerint kicsit lassítaniuk kéne Lisszáéknak, pláne, hogy a villában is elég viharos volt a kapcsolatuk, így ez a tetkó dolog ennek fényében visszásan hat.

„Ha ezt tényleg komolyan gondoljátok, akkor miért nem vetted el?” – tette fel a kérdést Farkas, hozzátéve: ő maga is viszonylag hamar beleugrott egy házasságba, így tudja, nem a legjobb példa, de úgy gondolja, Márióék húzása csak a médiának szólt.

„Ha ti tényleg tovább akarjátok vinni ezt a kapcsolatot, akkor szerintem fontos valami kicsit komolyabbhoz is kötni, mint hogy az ágyékomhoz tetováltatom a másik nevét. Érdemes szerintem egy kicsit hitelesebb hátteret is adni ennek a kapcsolatnak. Azt gondolod, hogy a tetoválás nem olyan intim, vagy az nem egy életre szól, mint a házasság? Az egyiket látják, azt tudják lájkolni, a másik meg végül is csak egy elköteleződés.”

Szavaival Szabó Zsófi is egyetértett részben:

„Te nem fogod megbánni, de majd a következő, aki jön, azt nagyon fogja idegesíteni.”

Lisszáék szerint emiatt nem kell aggódni, hiszen egyikük sem gondolkodik következőben, sőt: a minta csak arra motiválja őket, hogy mindenképp rendezzék majd esetleges konfliktusaikat.