Hosszú fehér esküvői ruhában fotózták le a minap New Yorkban Selena Gomezt, aki az utóbbi időkben Hailey Bieber ellene indított hadjárata, valamint friss Instagram-rekordja miatt került be a hírekbe.

Még mielőtt megijednének a rajongók, nem, nem ment titokban férjhez az énekesnő, aki korábban az őt Drew Taggarttal, a The Chainsmokers egyik tagjával összeboronáló szóbeszédet is tagadta, mindössze gőzerővel zajlik sikersorozata, a Gyilkos a házban forgatása. Ennek apropóján bújt hát a mesés estélyibe Gomez, aki a kommentelők szerint nagyon megérdemli már, hogy ne csak a karaktere, de ő is oltár elé álljon végre. A fotókon feltűnik egyébként a széria két másik sztárja, Martin Short és Steve Martin is.

A színésznő korábban arról beszélt, nagyon szeretne már férjhez menni, családot és gyermeket, magánéletét pedig az első adandó alkalommal a karrierje elé helyezné, ha erről kéne döntenie.