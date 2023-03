A Balaton-felvidéken kezdenek új életet.

Nagy változások elé néz Istenes Bence és Csobot Adél, valamint két közös kisfiuk: vidékre költözik a családjuk. A hírről vlogjában számolt be a műsorvezető.

„Már nagyon régóta kacérkodunk ezzel a gondolattal. Konkrétan az elmúlt években, tehát nem hónapokról beszélünk.”

A sztárpár meg is mutatta leendő otthonukat, egy 30 éves, felújításra váró házat vásároltak meg a Balaton-felvidéken. Bár bőven lesz dolguk még az ingatlannal, abban bíznak, hogy nyár végére már be is tudnak költözni. Döntésüket főleg gyermekeik motiválták, de a helyi atmoszféra is nagy szerepet játszott választásukban.

„Mi nagyon szeretjük a vidéki létet, a vidéki embereket, a vidéki emberek lelkületét, ezeket az energiákat, amik vidéken vannak.”