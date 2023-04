Videó is készült az első nagy találkozásról.

Fotó: instagram

Először találkozott személyesen Mark Wahlberg és a TikTok fenegyereke, Hasbulla. A filmsztár különleges kéréssel fordult a ritka genetikai betegsége miatt 20 évesen is 120 centis, most épp MMA-snak készülő netes hírességhez, azt szerette volna ugyanis, ha a srác arcon vágja őt – pontosan meg is mutatta, hová kéri a pofont.

Nos, Hasbulla ezúttal megkegyelmezett Wahlbergnek, ahelyett ugyanis, hogy neki is behúzott volna (mint ahogy azt tette például Mike Tysonnal), inkább átgondolta a dolgot, és kezet nyújtott a színésznek. A jelenetről videó is készült: