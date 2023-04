Kulcsár Edina és Varga Márk, közismert nevén G.w.M tavaly nyáron jelentették be, hogy első közös gyereküket várják. Azóta az is kiderült, hogy a modell kislányt hord a szíve alatt, viszont a születendő kisbaba nevét sokáig csak találgatták, míg végül március végén Instagramon árulta el az anyuka, hogy Amarának fogják hívni a kicsit. A kislány neve legalább olyan különleges lesz, mint Kulcsár másik két gyermekének, akiket Medoxnak és Ninának nevezett el. Az egykori szépségkirálynő most kérdezz-feleleket tartott a közösségi oldalán, ahol egy követője meg is kérdezte, hogy érte-e őt támadás a névválasztás miatt.

Én eggyel sem találkoztam. Persze, biztos van olyan platform, ahol az utálkozók ki tudtak teljesedni, hiszen mint tudjuk/látjuk, a mai világban muszáj állatkertet biztosítani az »állatoknak«, mert olyan sokan lettek embertestbe zárva, de összességében én csak pozitív visszajelzéseket olvastam

– mondta Kulcsár, majd azt is felidézte, hogy korábban viszont érték támadások. –

Arra viszont tisztán emlékszem, hogy Medox nevével mennyien bántottak... Olyan butaság másokat bántani, főleg egy születendő gyermekkel kapcsolatban. Aki gyerekeket képes akár csak szóban is bántani, átkozni, az számomra nem igazi szülő.

(via nlc)