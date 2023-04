Bár utólag kiderült, szerzeménye nem volt valami jó vétel.

Ki mire költené el sikersorozata első fizetését? Nos, Jennifer Aniston nem táskát vagy luxusutat vett a Jóbarátok után járó első gázsijából, hanem egy veterán autót, egy Mercedes 270 SL-t, amelyre már évek óta vágyott akkor.

„A Jóbarátok első éve után azt mondtam, megveszem azt az antik autót, mert mindig is odavoltam érte. Nem emlékszem, mennyibe került, úgy 13 ezer dollárba talán” – nosztalgiázott egy podcastműsor kedvéért a színésznő, aki végül nem sokáig élvezhette ki szerzeményét, a második használat után ugyanis tönkrement a kocsi.

„Vezettem. Aztán vezettem újra, és utána már egyszer sem” – vallotta be Aniston, hozzátéve: valójában már akkor nagyon rossz állapotban volt a kocsi, amikor megvásárolta, ezért nem is kellett másnak, ő azonban nem értett hozzá, ezért nem is vizsgálta meg alaposan az adásvétel előtt.