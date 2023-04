Nagyon nem olyan premiere lesz, mint amilyenre számítottunk.

Erre valószínűleg senki sem számított: a május végén megrendezésre kerülő cannes-i filmfesztiválon premierezik majd The Weeknd és Sam Levinson, az Eufória alkotójának új szériája.

A The Idol a popsztár és Lily-Rose Depp, Johnny Depp lányának főszereplésével készült, és már most elég nagy port kavart, pedig eddig igen keveset lehetett csak tudni a produkcióról. Az első előzetesek alapján már egyértelművé vált, Levinson ezúttal sem fogta vissza magát, és egy elég erősen 18+-os sorozatot gyártott, amely a szinopszis alapján „egész Hollywood legmocskosabb szerelmi történetét” meséli el egy fiatal énekesnő és egy befolyásos szektavezér guru között. Később kiderült, a szexualitással és drogokkal túlfűtött The Idol forgatása közel sem volt kellemes és kényelmes tér a stábtagok számára, így sokan már most a széria bojkottjára szólították fel a közönséget. A sorozat később, de még ebben az évben az HBO Maxet váltó Maxen lesz majd látható.

Érdekesség, hogy a főszereplő édesapjának, Johnny Deppnek is a francia filmfesztiválon debütál majd új filmje, a Madame du Barry. Ez az első szerep, amiben az Amber Heard-botrány óta láthatjuk a színészt, bár elsőre elég nehéz őt felismerni a rizsporos parókát viselő XV. Lajos királyként.