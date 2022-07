Rajtuk kívül még jó pár híresség felbukkan az Eufória rendezőjének új szériájában.

Befutott az első előzetes a The Idol című HBO-s sorozathoz, amelyet a „beteg és csavart elméjű” Sam Levinson, az Eufória alkotója, és maga The Weeknd, azaz Abel Tesfaye jegyez. A rövid trailer szerint hamarosan megismerhetjük „egész Hollywood legmocskosabb szerelmi történetét”, amelynek két főszereplője a popsztárt alakító Lily-Rose Depp, illetve a szektavezér gurut megformáló The Weeknd lesz.

Egyelőre ennél többet nem lehet tudni a pontos sztoriról, bár az igen erősre sikeredett, alig egy perces kisfilm után azért lehet már fogalma az embernek, mire számíthat a sorozattól. Konkrét premierdátuma sincs még a The Idolnak, impozáns stáblistája azonban igen: többek közt Debby Ryan, Troye Sivan és a k–popsztár Jennie Kim is feltűnik majd a produkcióban.