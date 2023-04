Állítólag a kismama és új párja, G.w.M megtalálta közös otthonát Szigetszentmiklóson, ahol Kulcsár Edina exe is él.

Erről a Blikk tájékoztatott. A portál fel is hívta a volt szépségkirálynőt, ám ő nem akart az új otthona lokációjáról beszélni, arról viszont annál szívesebben, hogy a Varga Márkkal közös babájuk, Amara gyerekszobája már elkészült. Nem túl nagy meglepetésre a szoba fala rózsaszín lesz és már a bútorok is megérkeztek, amiket az apuka szerel össze majd. A babakocsit is beszerezték már a kislánynak, amely G.w.M akarata szerint fehér és arany színű, Gucci-holmikat viszont egyelőre nem fog kapni a pici.

Márk szeretett volna már most Gucci-ruhákat vásárolni a picinek, de én feleslegesnek tartom ebben a korban, hiszen olyan hamar nőnek ilyenkor a babák, majd ráér, ha nagyobb lesz

– szögezte le Kulcsár Edina a Blikknek, hozzátéve: ettől függetlenül a gyermek nem fogja mellőzni a minőségi dolgokat. A portál szerint egyébként ha valóban Szigetszentmiklósra költözik a kismama a férjével, az Csutival közös gyermekei szempontjából akár előnyös is lehet, ráadásul Kulcsár édesanyja és nagymamája sem lakik a településtől távol.