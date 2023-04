Hamarosan Szentendrén kezdenek új életet, álmaik lakása azonban még nem készült el.

Továbbra sem tudtak leendő otthonukba beköltözni Tóth Gabiék. Az énekesnő és férje, Krausz Gábor Szentendrén, egy nagy családi házban kezdenének új életet, egyelőre azonban csak feltételes módban, hisz ahogy arról már beszámoltunk, otthonuk a csúszó munkálatok miatt még nem készült el teljesen. Addig egy panzióban laknak, és dobozokból élnek, a helyzet pedig egyre jobban megviseli a kisgyermekes családot.

„Mostanra nagyon elfáradt szegénykém, és bevallom, mi is. Viszonylag ugyan jól tud aludni idegen helyen, mégis az, hogy nem tudjuk tartani az eddigi napi rutint, a megszokott ritmus teljesen felborult, egyre érzékenyebbé teszi, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem vagyok egyre feszültebb. A végtelenségig próbálom tolerálni a hisztiket, hiszen tudom, hogy neki legalább olyan nehéz, ha nem nehezebb, mint nekünk, de emberből vagyok, nem csak anyából, így bizony már vannak közöttünk csaták” – idézett a Blikk az énekesnő csalad.hu-n vezetett blogjából, ahol arról is mesélt, próbálják azért átsegíteni Hannarózát ezen az időszakon, hiszen ő még a korából adódóan nem nagyon érti, mi is történik körülötte.

„Igyekszünk elmagyarázni neki, hogy amikor készen lesz, neki lesz a legszebb szobája a földön, de a kis drágám még nem fogja fel, hogy ez pontosan mit jelent. Amikor sír, hogy haza akar menni, akkor hatalmas lelkifurdalásom van, és elbizonytalanodom, hogy biztosan jó döntést hoztunk-e, de aztán elmegyünk az építkezésre, kiállok a teraszra, és tudom, hogy itt leszünk otthon.”