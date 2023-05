Megható történetet osztott meg.

Bár vannak, akik előítéletesek vele szemben, azért rajongója is akad bőven Zimány Lindának. A híresség olyanról is tud, aki példaképként tekint rá: nemrég egy reptéren állította meg egy fiatal lány, hogy elmondja neki, miatta kezdett el a jogi egyetemen tanulni.

Ez annyira édes élmény volt, pedig most már húsz éve ismert vagyok, és volt sok ilyen élményem, de ez egyre ritkább. Az emberek úgy megnéznek, összesusmorognak, de ezt már nem is veszem észre, max ha velem van egy olyan barát, aki annyira ehhez nincs hozzászokva. Leszálltunk a repülőről, és egy gyönyörű szép fiatal lány jött oda. Szerintem az anyukájával volt. Elmondta, mennyire vagyok a példaképe, de nem is ez volt a lényeg. Hanem az, hogy abban vagyok a példaképe, hogy miattam ment a jogi egyetemre. Nekem ez annyira jólesett, mert fontosnak tartom azt, hogy tanuljunk, fejlesszük magunkat, mert ezt senki nem veheti el tőlünk az életben, amit megtanulunk. Nekem ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ennyire inspirálni tudtam valakit. Büszke vagyok rá. Mondtam neki, hogy hajrá, csinálja végig, akármilyen nehéz