Ebben a szettben a Baywatchban is szerepelhetett volna.

Több fotózásra felkérést is kapott az utóbbi időben Szabó Franciska, aki fürdőruhában is szívesen a kamera elé áll. Az Exatlon Hungary című sportreality korábbi szereplőjét legutóbb Miami fehérhomokos tengerpartján örökítették meg, méghozzá nem is akármilyen strandi viseletben: rafinált kivágású, neon narancssárga fürdőruhájában úgy festett, mintha a Baywatch című sorozat szereplője lenne.

Szabó, aki Sheena Bathory néven domina pankrátorként futott be az Egyesült Államokban, néhány nappal ezelőtt is megosztott egy hasonló tartalmat.

