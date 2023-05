Férjével nagyon szeretnének babát vállalni a közeljövőben.

Három éve már, hogy boldog párkapcsolatban él Mohamed Fatima, akit egy ideje foglalkoztat a gyermekvállalás gondolata is. A Fekete Vonat egykori tagja még a koronavírus-járvány alatt ismerte meg férjét, akivel hamar össze is költöztek, két éve pedig a boldogító igent is kimondták.

„Gáborban találtam meg azt a férfit, akire mindig is vágytam, aki mellett boldog vagyok. A férjem a lelki társam, maximálisan kiegészítjük egymást” – mesélt a Ripostnak szerelméről az énekesnő, aki szerint már készen állnak a családalapításra:

"Nagyon szeretem a gyerekeket, és hogy úgy mondjam, dolgozunk a „témán”, mert szeretnék babát. Már a 42. életévemhez közeledem, örülnénk, ha még ebben az évben össze is jönne. Bár eddig sem azért nem szültem, mert nem akartam, csupán nem volt meg hozzá a tökéletes társ. Úgy hiszem, mindennek rendelt ideje van. Ha mégsem adatik meg nekünk, akkor azt sem vetem el, hogy örökbe fogadunk egy gyermeket, ezt is a sorsra bízom."