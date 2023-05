Az Aqua együttestől a Barbie Girl szinte már kötelező, hogy benne legyen a filmben.

Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt a Greta Gerwig rendezésében készülő Barbie-filmből, viszont abból nehezen tudtuk volna belőni, hogy mire is számíthatunk. Most viszont érkezett egy hosszabb változat a Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készülő film előzeteséből, amit ezúttal magyar szinkronosan hallgathatunk meg. A Mattel játékbabáiról szóló mozifilm történetéről is kicsit többet megtudhattunk, melyben rengeteg könnyed humorra és pusztító szóviccekre számíthatunk. Ráadásul sztárokban sem fogunk szűkölködni, feltűnik többek között Dua Lipa, Emma Mackey, Hellen Mirren, Will Ferrell, Simu Liu és John Cena.

Korábban Margot Robbie azt nyilatkozta film forgatókönyvével kapcsolatban, hogy már az első elolvasása után imádta. A 32 éves színésznő viszont úgy érzete, hogy nem lesz belőle semmi, mert soha nem fogják megengedni nekik, hogy megcsinálják a filmet. Ezzel persze csak még jobban sikerült felcsigáznia a rajongók kedélyeit.

A Barbie július 20-án érkezik a hazai mozikba. Új, szinkronos előzetesét alább tekintheti meg: