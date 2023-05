Először Ana de Armas, most meg Lana del Rey...

Először adott koncertet 2019 óta Lana del Rey, aki a brazíliai MITA fesztiválon lépett fel a hétvégén.

Az énekesnő nem csak új számokkal, a nemrég megjelent Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd című album dalaival érkezett, de új külsővel is: rövid, göndör szőke parókát húzott, ezzel teljesen megidézve Marilyn Monroe-t. Természetesen az átalakulás csak ideiglenes volt, del Rey később felfedte valódi fürtjeit, mindenesetre közönsége imádta a koncertet feladobó különleges jelenetet.

(via Page Six)