Egy újabb nagyszerű viselet az énekesnőtől.

Fotó: Phillip Faraone / Getty Images Hungary

Jennifer Lopez újabb egyedi megjelenésben mutatkozott Los Angelesben. Az 53 éves színész-énekesnőt néhány barátjával látták, miközben továbbra is bevásárlókörúton volt a hétvégén. Mivel nemrég fejezték be férjével, Ben Affleckkel a közös otthonuknak az átalakítását, úgy tűnik, most szeretné berendezni azt.

JLo ezúttal egy narancssárga-fehér mintás egyberuhát viselt a kiruccanáshoz, amit egy élénk narancssárga táskával és egy fehér platformos magassarkúval párosított.