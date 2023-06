Mint arról mi is beszámoltunk, rendhagyó felállásban láthatják majd a nézők az RTL-en hamarosan startoló Activity-t, melyben fix műsorvezető nélkül fognak zajlani az események. A műsor sajátossága lesz, hogy a vetélkedő szereplői minden adás elején saját maguk között fogják kisorsolni az épp aktuális házigazda/háziasszony szerepét. Már számos versenyző kilétére fény derült azóta, most azonban úgy tűnik, hogy a Reggeliből öt év után búcsúzó Lakatos Márk is visszatérhet a műsorvezetéshez, hiszen bejelentette:

Csillagszórók! Jövő héttől műsort vezetek az Activity-ben? De hogy ki mit csinál és kivel és hogyan, az csak hétfőn derül ki, ugyanis ebben a játékban van egy kis csavar! Nincs dedikált műsorvezető, magunk közül sorsoljuk ki minden adás elején, vagyis velünk együtt tudjátok meg, hogy ki játszik és ki vezeti a műsort. Óriási lesz, de nem is árulok el többet...

– írta a stylis az Instagram-posztjában.

(via Blikk)