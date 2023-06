Minden közös fotót letöröltek, és már nem használják a „Hesteg” nevet sem.

Úgy tűnik, végleg istenhozzádot mondott egymásnak a ValóVilág 11. szériájának szerelmespárja, Deli Márió és Szabó Melissza. A fiatalok még a villában találtak egymásra: gyakorlatilag a műsor elejétől az utolsó hetekig együtt maradtak, de a luxusbörtön falain kívül is kitartottak egymás mellett. Kapcsolatukat egy közös tetoválással is megerősítették, melyet egy igen intim helyre varrattak. VV Márió – elmondása szerint – arra is ráébredt VV Lissza mellett, hogy nagyon családcentrikus.

A Blikk azonban azt írja, hogy már nem alkotnak egy párt. A lap szerint legalábbis nagyon árulkodó, hogy szinte az összes közös fotójukat letörölték, és a közös Instagram-nevük is eltűnt. Mint ismert, „Hesteg Márió” és „Hestegné Lissza” néven lehetett őket megtalálni a közösségi platformon.

Áprilisban már volt egy mosolyszünetük, ám egy nappal azt követően, hogy bejelentették: mindennek vége köztük, újra összejöttek. Egyelőre egyikük sem nyilatkozott a szakításról, de a közös fotók eltűnése arra utalhat, hogy nem együtt képzelik el a jövőt.