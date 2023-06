Horváth Éva a szerda reggeli Mokkában, Holp Rebekával, a TV2 riporterével mutatott be néhány jógagyakorlatot a Duna-parton. A modell Balin szerette meg a mozgásformát, olyannyira, hogy egy képzést is elvégzett, és azóta már saját jógatáborokat is szervezett. A kétgyermekes anyuka nemrég költözött vissza Magyarországra az indonéz szigetről, és azt is elárulta, hogy sajnos nem indult zökkenőmentesen az itthonlét. Hazatérésük után nem sokkal ugyanis baleset érte, miközben gyerekeivel játszott.

Pár hete, amikor hazajöttünk, történt velem egy kis baleset. A gyerekekkel ugráltam az ugrálóvárban és a bokám ugyanazzal a lendülettel távozott jobbra. Úgyhogy azóta most jógázom először

– árulta el Horváth Éva.