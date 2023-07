A botrányos The Idol sorozat főszerepére azért igent mondott.

Mivel a nyilvánosság előtt kellett felnőnie, egyáltalán nem vágyik hírnévre Johnny Depp és Vanessa Paradis 24 éves lánya, Lily-Rose Depp. A fiatal színésznőt nem vonzza a rivaldafény, és nem is nagyon érti azokat, akik mindenáron híresek akarnak lenni. Az HBO The Idol című sorozatának főszereplőjeként a figyelem egy teljesen más formáját tapasztalta meg, ezért döntötte el, hogy nem akar celeb lenni.

Egészen másképpen vélekedem a hírnévről, mivel abban kellett felnőnöm. Már gyerekként, a suliban megtapasztaltam ennek hátrányát: az emberek hülye kérdéseket tettek fel nekem, és előítéletesek voltak velem, gondoltak rólam dolgokat, és a családomról is megvolt a véleményük, pedig egyáltalán nem ismertek. Mindig is részem volt ebben. A hírnév engem sosem vonzott, és nem is értem, miért vágynak rá az emberek