Igaznak tartja a közmondást is, miszerint felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

Rengeteget csalódott, ezért már nem tud megbízni a nőkben MC Hawer, azaz Koczka Géza. A mulatós rapper legutolsó kapcsolata egy évvel ezelőtt ért véget, de nem is akar mindenáron kapcsolatot.

Nem tudok bízni a nőkben. Ebben pedig nagy szerepet játszott a legutolsó kapcsolatom. Túl sok volt a hazugság. Igaz, ha mélyebbre nézek, tulajdonképpen az összes ilyen volt. Kevés, összesen 7-8 kapcsolatom volt az 58 évem alatt. Egyetlen olyan lány volt az életemben, aki nagyon mély nyomot hagyott bennem, de már ennek is sok éve. Sajnos a szerelmünk végéhez – utólag teljes mértékben tisztában vagyok vele – a korábbi alkoholizmusom vezetett. Ő egy nagyon jó lelkű és szívű ember, akit azért kellett elengednem, hogy boldog tudjon lenni más oldalán. Ahogy utólag láttam, ez így is történt, mert párkapcsolatban él és gyerekei születtek, aminek nagyon örülök

– nyilatkozta a Metropolnak az MC Hawer és a Tekknő rappere, aki szingliként is jól érzi magát.

Bármennyire az ember társaslény, ennyi idősen nehéz alkalmazkodni, kompromisszumokat kötni. Most, hogy egyedül vagyok, néha összeveszek magammal, de gyorsan ki is békülök. Civil párkapcsolatot sem akarok kialakítani, mert az, aki nem a művészvilágban él, nem tudja ezt az életvitelt elfogadni, és a rajongóink miatt folyamatosan jelen lenne a féltékenység is, ahogy ez eddig is volt. Ez jelentősen csökkenti az esélyeimet. Soha nem voltam csajozós típus, nem is fogok a jövőben sem kezdeményezni. Nincs zsánerem, de az biztos, hogy egy fiatal lánynak nem tudom megadni azt, amit egy huszonéves elvár. Talán már a harmincas korosztály sem jöhet szóba. Azonban az is biztos, hogy nagyon sokat kellene küzdenie a bizalmamért, így már az elején kudarcba fulladna, mielőtt egyáltalán létrejönne