Nem aprózta el a dolgot.

Május elején hatalmas port kavart a hír, miszerint a 79 éves Robert De Niro ismét apa lett. Az Oscar-díjas színész véletlenül kotyogta ki egy új filmjét promozó beszélgetés során, hogy áprilisban megszületett a hetedik gyermeke, amire senki nem számított. Sokan nem is csináltak titkot abból, mennyire felelőtlennek tartják a színészlegendát, hogy közel 80 évesen még jobbnak látta bővíteni az amúgy sem kicsi családját, de voltak olyanok is, akik örültek a gólyahírnek. Az éhezők viadala és a Barátnőt felveszünkcímű filmek sztárja, Jennifer Lawrence például még ajándékot is küldött – nem is akármilyet.

A 32 éves színésznő, aki tavaly februárban adott életet első gyermekének, Cynak, nem pelenkával, ruhával vagy játékkal kedveskedett kollégájának, akivel a 2012-es Napos oldal című filmben játszott együtt: inkább felfogadott egy dajkát, aki segíthet De Nirónak és párjának, Tiffany Chennek az újszülött körüli teendőkben.

Sokkal jobb ötletem támadt, odaküldtem egy dadát. Komolyan. Nagyon örültem De Nirónak

– árulta el Lawrence a Watch What Happens Live with Andy Cohen című beszélgetős műsorban.

A színésznek egyébként egy kislánya született, aki a Gia nevet kapta, írja az Outlook .