Mint arról beszámoltunk, az énekléstől visszavonuló Tóth Andi a napokban indította el saját ruhamárkáját, melynek hírét Instagramján jelentette be. A Sztárban Sztár zsűritagja viszont nehezményezte, hogy voltak akik azt állították, a Back off névre keresztelt márkájától remél majd rengeteg pénzt az éneklés helyett.

Nem azért kezdtem ebbe bele, hogy meggazdagodjak, ugyanis ez kibaszott drága dolog. Mert nem az ölembe fog hullani az a rengeteg anyag ingyen, nem én fogom megvarrni, rányomtatni a mintákat vagy a feliratokat, és nem is én fogom kihordani házhoz kisbusszal

– mondta az énekesnő, aki azt is elárulta, nem egy hirtelen ötlettől vezérelve indította el a ruhamárkáját: még azelőtt divattervezőnek tanult, hogy Magyarországra költözött volna.

Azért kezdtem ebbe most bele, mert most van rá időm, energiám, pénzem. Úgy gondolom, hogy van stílusom, szeretek összerakni szetteket, szeretek szórakozni ezzel. Aki engem követ, azt látom, az is szereti a stílusomat. Megkérdezik, mit honnan vettem, kikérik a véleményemet. Nem kell minden mozdulatomban a rosszat meg a negatívat látni. Ha a pénz motiválna, akkor nem hagytam volna abba az éneklést