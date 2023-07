Kiderült a teljes igazság.

Közel egy éve már, hogy mikrochipet ültetett a kezébe Schumacher Vanda. A műsorvezető így bármiféle eszköz nélkül, mindössze a csuklójával tud többek közt fizetni is, amelynek külföldi útjai során nagy hasznát veszi. Ezzel is magyarázta anno döntését, ám most kiderült, más miatt vállalta be az operációt.

Egy év után bevallom, hogy ez úgy történt, hogy elbuktam egy fogadást nagyon részegen. Kint voltunk külföldön, és az egyik barátomnak van hat különböző chip a kezében, valamelyik az irodának az ajtaját nyitja, kocsiajtót stb. Beittunk, ő megrendelte, és elfelejtettük, végülis így alakult

– ismerte el az Activity adásában a tévés, aki egyébként azóta sem bánta meg a dolgot, sőt.

