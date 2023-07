Erről most maga a filmsztár mesélt.

Fotó: Rodin Eckenroth / Northfoto

Jövő héten érkezik a mozikba a várva várt Barbie, igen impozáns stábbal: feltűnik a filmben Margot Robbie és Ryan Gosling (állítólag Oscar-díjat érő) főszereplése mellett például Emma Mackey, Hari Nef, America Ferreira, Issa Rae és Kate McKinnon is. De láthatjuk majd a mozivásznon Simu Liut, Ncuti Gatwát és Will Ferrelt valamint Michael Cerát is, aki az egyetlen nem Ken nevű babát, hanem Ken barátját, Allant formálja majd meg.

A vasárnapi premier kapcsán a forgatásról és a kollégáival kialakított kapcsolatról is kérdezték a Juno sztárját, aki elárulta, társai csináltak maguknak egy közös chatcsoportot, őt viszont nem vették be. Hogy miért?

„Nekem nincs iPhone-om. Kinyithatós telefonom van” – vallotta be a színész, aki kamera nélküli mobiljával még fotózni sem tudott a felvételek alatt. Bár a dolog elég furán hangozhat 2023-ban, a rajongók szerint ez a lehető legjellemzőbb dolog Cerára, ráadásul a férfi szerint karakterét is remekül magyarázza.

„Még mindig úgy gondolom, hogy nem tartoznék a chatbe, mert Allan is a saját kis világában van” – magyarázta Cera.