Megtalálni a tökéletes fodrászt, aki a stílusunknak és elvárásainknak megfelelően dolgozik, ráadásul kellemes a társasága is, épp olyan nehéz, mint párt választani: míg van, aki egy életen át keresi az igazit, mások egy életen át az igazival igazíttatják a hajukat. Utóbbi mondható el egy idős somerseti férfiről, Sam Farr-ról, aki még fiatalon megtalálta az ideális hajszobrászt. A 78 éves férfi, aki korábban fotósként kereste a kenyerét a Northfoto képriportja szerint, már az első ollócsattanásokkor bizalmat szavazott jó barátjának, Joe Pace-nek. Immár ötven éve jár hozzá, és ezt a tízévente készített tükörszelfikkel is bizonyítani tudja. Az első kép 1973-ban, a második 1985-ben készült, de van közös felvételük 2007-ből, 2015-ből és 2023-ból is. Farr állítja: 1973 óta majdhogynem ugyanazt a vágást kéri, és mindig elégedett Pace munkájával.

Képeken egy igaz barátság!