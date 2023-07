Drága az arany követő, rajongó.

A legnagyobb önbecsapás, ha egy influenszer vásárolt követőkkel próbál előrébb jutni, vallja Kajdi Csaba, azaz Cyla, aki szerint az sem véletlen, hogy manapság egyre többen rejtik el a like-ok számát a közösségi oldalukon. A modellügynökség vezető, aki a jelenségről a Sláger Reggelben fejtette ki véleményét, úgy véli, az igazi érték, amikor valaki valódi embereket ér el a tartalmaival.

„Két típusa van az influenszereknek, akik követőket vásárolnak és ezzel nem csak magukat, de az üzleti partnereiket és becsapják... és azok, akik nem vesznek követőket.

Hiába sokaknál a sok százezres követőtábor, ha megnézzük a like-ok számát, alig pár ezer. Azért ez mindig beszédes. Nem véletlen, hogy manapság egyre többen rejtik el a like-ok számát. Lehet, hogy Brad Pitt ezt azért teszi, hogy ne frusztrálja vele a fiatalabb generációt, hogy milyen elérése van, de hogy itthon a legtöbben nem ezért rejtegetik a dolgot, az biztos”

– adott hangot határozott véleményének a 95.8 Sláger FM-en Kajdi, aki elmondása szerint sosem vett magának követőket.

„Nálam is szoktak fizetett együttműködések futni. Olyankor mindig bekérik a számokat, amik kifelé nem látszanak, de jól megmutatják, hogy valójában mennyi embert ér el az adott influenszer. Én nem költöttem arra, hogy követőket vásároljak. Ez most is meglátszott, amikor Sanyika betegségéről beszéltem. Rengetegen írtak rám emiatt, nagyon aktív közösségem van. Szerintem ez az igazi érték, amikor valódi embereket érsz el a tartalmaiddal.”

(via Blikk)