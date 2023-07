Lehengerlő fotó.

Kétség sem fér ahhoz, hogy Puskás-Dallos Bogi és férje, Puskás-Dallos Peti életük legboldogabb időszakát élik jelenleg, ugyanis első közös gyermeküket várják. A zenész házaspár posztjai is arról árulkodnak, hogy a babavárás örömteli a számukra, és már azt is tudni lehet, hogy a 26 éves énekesnő egy kisfiút hord a szíve alatt. A We All című sláger előadója kismamaként a programokra sem mond nemet: férjével a minap Szentendrén jártak.

A férjemmel és a kisfiunkkal a hasamban elég hangulatos volt itt sétálgatni egy alkoholmentes Aperolt szürcsölgetve

