Nem akarja, hogy elragadja a hollywoodi csillogás.

Bár ma már Hollywood egyik legjobban fizetett színészének mondhatja magát, Tom Hollandnak nem fontos a csillogás és a hírnév, sőt: amikor csak teheti, igyekszik hátralépni a rivaldafényből. A Pókember című filmek sztárja elég fiatalon kezdett színészkedni: 9 éves volt, amikor elkezdett a szakmában dolgozni, s bár nagyon szeret filmeket készíteni, a mozigyártás üzleti oldala már kevésbé érdekli.

Nagyon jó vagyok vagyok a barátaimmal való kapcsolattartásban, a családomhoz is közel állok, tanulok a hibákból, nem ragad magával Hollywood és a hírnév. Nagyon szeretek filmeket gyártani, de nagyon vagyok oda Hollywoodért. Nem nekem való. Az üzleti része eléggé meg is ijeszt engem. Értem én, hogy része vagyok én is ennek, ám ennek ellenére mindig megkeresem a módját annak, hogyan tartsam távol magam ettől, hogy a lehető legnormálisabb életet élhessem. Szerintem nagyon fontos, hogy ne veszítsük el önmagunkat. Arra igyekszem koncentrálni, ami igazán boldoggá tesz, vagyis a családra, a barátokra, az asztalos munkára, a golfra, a jótékonysági szervezetre, amit anyám vezet

– mondta az On Purpose with Jay Shetty című podcastban Holland, hozzátéve, több gyerekkori barátján is látta, mit tesz az emberrel a hírnév, sokakkal meg is romlott a viszonya. Legutóbb Emily Blunt jelentette be, hogy visszavonul a színészettől, ám a színésznőnek más okai vannak erre.

