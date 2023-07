„Nesze neked, sztárvilág” – írta.

Nem tartja magát cukormázas celebnek Baukó Éva, aki a botrányhős jelzőt is kikéri magának, ugyanis nem teljesen világos a számára, miért ragasztották rá azt. Az egykori valóságshow-szereplő, akit 13 évvel ezelőtt, a ValóVilág negyedik szériájának köszönhetően ismerhetett meg az ország, mára civil munkát végez, tévés szerepléseket egy ideje nem is vállal, annak azonban mindig nagy visszhangja van, ha valamiről kifejti velős véleményét. Az egykori villalakót ezúttal az egyik aszpartámmentes üdítőreklám bosszantotta fel, amely most rengeteg híresség oldalán megtalálható, bukkant rá az nlc.hu.

„Érdekes, hogy én, a megosztó celeb évek óta civil munkából tartom fenn magam, és kerülöm a médiamegjelenéseket. Igen, képzeljétek, rengeteg műsorba hívtak, de a saját lelki egészségem és morális értékrendem szerint képes voltam nemet mondani. Tíz éve talán mindent elvállaltam volna, de azóta változtam, fejlődtem, önismeretre tettem szert.

Nem retusálom magam Jennifer Lopezzé, mint sokan mások, mert nem akarom megtéveszteni az embereket. Nem vállalok el bármit, például, hogy egy Sztárbokszban szétveressem magam úgy, mint az olyan illetők, akik tíz forintért az anyjukat is eladnák, mert a csatornájuk megköveteli tőlük. De tudjátok, mit? Adjatok nekem is a mézes bödönből, mert bár nem szorulok rá, de hitelesebben tudom képviselni azokat a márkákat, amiket sokan reklámoznak.

Egyik héten Coca Cola, másik héten XIXO? Nem baj, ha aszpartámos, csak dőljön a lé. Őszintén kérdezem tőletek, civilektől: nem megy fel bennetek a pumpa, amikor reggel hétkor, munkába igyekezve azt látjátok vagy halljátok, hogy XY celeb mit reklámoz annyi pénzért, ami a ti többhavi béretek ára? Istenítsétek az orvosokat, tanárokat, kutatókat, az egyedülálló anyákat, azokat, akik tizenkét óráznak a gyártósoron vagy a kasszában, hogy az ilyen ostoba reklámok hatására megvehessétek azokat a termékeket, amiket üres flakonokból iszogatva reklámoznak az „idolok”.

Ha az, hogy őszintén elmondom a véleményemet, megosztóvá tesz, és kigolyóznak a műsorkészítők ebből a sztárvilágnak nevezett bohózatból, akkor azt tudom mondani, hogy hála Istennek.

Hála azért, mert elegendő önismeretre tettem szert az elmúlt években ahhoz, hogy már mosolyogva tudjam konstatálni, ha valakit azért hívnak be műsorokra, reklámokra, mert XY (ex)párja, vagy mert benyal azoknak, akiknek a s.ggnyalás az istenük. Nektek meg a pénz az istenetek, de persze aszpartámmentesen. Én a nép gyermeke vagyok, csak azt mondom ki, amit a közemberek gondolnak, nem cukormázas celeb vagyok, még ha ennek az is az ára, hogy nem kapok ilyen kiváló reklámajánlatokat. Hajrá, Magyarország, hajrá, aszpartám! ZERO SUGAR, ZERO CUKORMÁZ!” – olvasható Baukó posztjában. Ha szeretné látni a teljes bejegyzést, ide kattintva érheti el.