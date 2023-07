Mióta kisfia megfogant, minden évben készített egy fotót a görög tengerparton.

Újabb felvétellel bővült Liptai Claudia különleges fotósorozata. A műsorvezetőnő idén nyáron sem hagyta ki a görögországi pihenést, ezúttal is családjával utazott el, s mint minden évben, így most is készült róla és kisfiáról, Marciról közös fotó a strandon. A fotómontázs különlegessége, hogy évente egy fotóval bővül: ugyanaz a tengerpart, a bikini és a napszemüveg is, egy dolog azonban jól láthatóan változik. Liptai fia ugyanis úgy nő, mint a gomba.

A tévés a fotósorozat első felvételén még terhesen látható a homokos parton, háttérben a kristálytiszta vízzel és a festői tájjal, mostanra azonban már alig bírja el gyermekét.

Vissza a Jövőbe! Ez a sorozat minden évben bővül egy képpel. Én pedig egyre nehezebben tartom a pózt. Na vajon jövőre megtartom még a »kisfiam«?#backtothefuture

– írta Liptai az alábbi képekhez, amelyeket érdemes végiglapozni.