Lehet tippelni, kinek a fellépésére tartott.

Nem gondoltuk volna, hogy valaha is strasszkövekből kirakott szívecskével az arcán, színes barátságkarkötők hadában látjuk majd pózolni Mark Zuckerberget, az élet azonban már csak ilyen kiszámíthatatlan mostanság. A Meta-vezér Taylor Swift-koncerten járt péntek este, de még mielőtt meglepődnénk ezen, nem saját szórakozásból látogatott el ilyen szerelésben a popsztár Santa Clara-i fellépésére, gyermekeit, a hétéves Maximát és ötéves húgát, Augustot kísérte el feleségével, Priscilla Channel az Eras turnéra.

Az estéről képeket is mutatott Instagram-oldalán, 24 óráig elérhető sztorijában pedig egy róla készült vicces lesifót is közzétett, amelyen telefonjába merülve, meglehetősen elfoglaltan látható – továbbra is csillogó arcdekorral. Mint írta, a koncertre menet még gyorsan meg kellett néznie az e-mailjeit.

Egy lányos apuka élete

– fogalmazott bejegyzésében.