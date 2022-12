Teljesen lesokkolta rajongóit a hihetetlen formában lévő színésznő.

Egyszerűen nem fog az idő vasfoga Sofia Vergarán, aki ezt most egy friss bikinis fotóval be is bizonyította.

A Modern család kolumbiai száramázú színésznője trópusi nyaralásáról osztott meg néhány képet Instagram oldalán, fürdőruhás tükörszeflijét látva azonban felmerült pár kérdés követőiben – hány éves valójában Vergara, vagy hol talált rá az örök fiatalság forrására?

„Öregszel te egyáltalán?” – érkezett egy komment a bejegyzés alá, míg több más rajongója azt firtatta, 20-24 évesnek is simán elmenne a valójában már 50 éves színésznő.

„Ha te 50 éves vagy, akkor én talán 85.”

„Őrületesen nézel ki!”