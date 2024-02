Íme az igazság.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kocsor Zsoltot, művésznevén Kozsót szinte soha nem lehet látni napszemüveg nélkül, aminek okáról a Ripostnak végre lerántotta a leplet. Bár a legtöbben azt hiszik, csak egy vagány kiegészítőként használja az énekes, ez még sincs így: valójában álcaként szolgál.

Mindig meghatódok! Ha nincs rajtam a napszemüveg, akkor mindenki azt látná, ahogy én sírok! Szó sincs arról, hogy engem a fények zavarnának, épp ellenkezőleg, én imádom! De mint mondtam, mindenen meghatódok, mindig sírok, viszont ezt sokszor elrejtem. A rajongóim ismernek, ők tudják, hogy milyen vagyok. Viszont vannak olyan emberek, akik nem ismernek ennyire, és ők csak a rosszat keresik ebben is

– árulta el a lapnak Kozso, aki a rajongói előtt egyáltalán nem szégyelli az érzéseit, azonban vannak olyan emberek, akik nem tudják értelmezni ennek az üzenetét.

Az Ámokfutók énekese azt is elárulta, hogy a legnagyobb félelme a magány, ezért mindennél többre értékeli, hogy vele van jelenlegi szerelme, Ágica. „Azt kívánom, hogy az én kedvesem legyen még velem legalább 100 évig. Ha ő nincs, nekem is végem... A szerelem a lényeg! Valójában erről szólnak az én dalaim is, ez vagyok én, ez nekem a minden. A szerelem!” – tette hozzá.