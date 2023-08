„A lájknál többet ér a nyugalom„ – vélekedik a műsorvezető.

Kovalcsik Ildikó „Lilu” más hazai influenszerekhez és sztárokhoz hasonlóan nem szokott rendszeresen posztolni a közösségi oldalain, most viszont kiderült, mit is gondol az ilyesfajta szokásokról. A kétgyerekes édesanya bár saját magáról néha oszt meg fotókat, de fiairól már sosem, melynek okát a legutóbbi bejegyzésében el is árulta.

Az elmúlt napokat, mint egyébként az összes utazásunkat négyen töltöttük. Gyakorlatilag mindenhova együtt megyünk, szinte szimbiózisban élünk a gyerekekkel. És készült róluk pancsolás, csúszdázás, kirándulás közben kb. 200 kép. Magunknak. Nem arra figyelve, hogy jól mutat-e majd az Instán, csak emlékbe, nézegetni 10 év múlva

– kezdte az Instagram-posztjában Lilu, melyhez egy videót is mellékelt a családi nyaralásáról, amin egyedül látható.

A műsorvezető egy édesapjával kapcsolatos emlék felidézésével folytatta gondolatát: „Emlékszem, milyen hálás voltam Apunak, hogy amikor az első szerelmem nálunk volt, megkérdezte, mutathat-e rólam gyerekkori képet. Hogy ilyen figyelmes.”

Ha most végigmennék az utcán, és minden szembejövő idegennek mutatnék képet a gyerekeimről, fura lenne. Amikor posztolunk, ez történik… Csak még szembe sem jön, akinek megmutatjuk (és most nem zárt profilokra gondolok). És most még nem is az alvós, fürdőruhás stb. képekről beszélek, amikről már tudjuk, hogy mocskos platformokon, mocskos gondolatok tárgyai lehetnek. Igen, olyan, mintha egyedül lennék mindenhol, ami néha elég béna. Pedig annyira szívesen dicsekednék én is ezzel a két gyönyörű, vicces, okos gyerekkel. De tudom, hogy ez veszélyes terep manapság. És olyan nincs, hogy valami túl biztonságos. Csak olyan, hogy biztonságos. Lehet, hogy én tolom túl. Simán lehet. De azt hiszem, ebből semmi baj nem lehet. És ez a lényeg. A lájknál többet ér a nyugalom… És megoldható

– írja a tévés, hozzátéve: ez csak az ő története, nem szeretne ítélkezni, csak szerette volna megosztani gondolatait.

